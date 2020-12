Scrooge is deze kerst superchagrijnig omdat het Dickens Festijn in Drunen niet doorgaat

Zoekend en dolend trekken personages uit A Christmas Carol van Charles Dickens door de straten van Drunen. De hoofdrolspelers uit het wereldberoemde kerstverhaal uit 1843 zoeken de vrekkige en chagrijnige Scroogee. “Weet Scrooge al dat het Dickens Festijn dit jaar niet doorgaat?”

Dat is een vraag die op de lippen brandt bij de historische figuren. De hoerenmadam zet haar haar handen als een toeter op haar tandeloze mond en roept: "Scrooge, Scrooge, Scrooge!"

Op het Raadhuisplein in Drunen is het zaterdag een wonderlijk gezicht. Een hoerenmadam uit de negentiende eeuw, een kasteleinsvrouw en de gegoede burgerij komen op corona-afstand bij elkaar om te praten over nieuws uit de toekomst.