Treurigheid troef bij NAC, ploeg verliest zelfs van nummer laatst

NAC heeft zondagavond in eigen stadion met 0-1 verloren van FC Dordrecht. De winnende goal voor de Dordtenaren werd laat in blessuretijd gemaakt door Richie Musaba. Niet voor het eerst speelde de Bredase ploeg een uitermate zwakke wedstrijd waarin het ook weinig kansen kreeg. Een wanprestatie volgens trainer Maurice Steijn. Wat viel er op in Breda?

1. Morrende achterban

Er stond voor NAC best wat druk op de wedstrijd tegen FC Dordrecht. De Bredase club heeft het namelijk moeilijk. Na de eerste zes wedstrijden stond NAC ongeslagen bovenaan, maar na een hoop ellende met coronabesmettingen in de maand oktober is de flair er al een tijdje vanaf. Voetballend stelt de ploeg teleur en dat is zorgwekkend.

De achterban is dan ook (terecht) aan het morren. De laatste weken worden er te pas te onpas gefundeerde en ongefundeerde meningen ten toon gespreid en zelfs de nieuwe technisch directeur is de club haast al door de strot geduwd. Misschien kwam het voor de voetballers daarom deze keer wel goed uit dat er momenteel zonder publiek gespeeld wordt. Een volgepakt Rat Verlegh Stadion is wellicht een spelers natte droom, maar kan in roerige tijden ook een zware last worden.

2. Weer veel wijzigingen

De thuisploeg moest het tegen FC Dordrecht stellen zonder de best presterende NAC-speler van dit seizoen. Thom Haye was namelijk geschorst. Trainer Maurice Steijn had mede hierdoor zijn elftal maar weer eens een nieuw gezicht gegeven. Opvallend hierbij was dat Lewis Fiorine hierdoor een basisplaats had en dat Steijn Lex Immers buiten de selectie had gelaten.

De routinier is nog altijd niet helemaal fit na zijn coronabesmetting en is weer ziek gemeld. Daarnaast bemanden Kaj de Rooij, net terug van een blessure, en DJ Bufonge de vleugels en had Roger Riera weer een plaatsje in de verdediging. Maar welke poppetjes er ook staan, NAC moet normaal gesproken natuurlijk gewoon van FC Dordrecht winnen, de nummer laatst in de Keuken Kampioen Divisie.

3. Treurig schouwspel

Maar de Schapenkoppen van FC Dordrecht lieten zich in Breda niet zomaar naar de slachtbank leiden. De laatste weken heeft de ploeg de verdediging extra gestut en NAC moest zich daar maar doorheen zien te worstelen. En daar ontstond weer een probleem, want tot kansen komen is nou net iets waar de Bredase ploeg de laatste tijd niet in uitblinkt.

Door de verdedigende stelling van de bezoekers had NAC het eerste kwartier logischerwijs het meeste balbezit, maar kwam het slechts tot een halve kans. De Dordtenaren daarentegen, die steeds meer uit hun schulp kropen, kregen in de 16e minuut wel een goede doelpoging met een kopbal van Kevin Jansen.

In de slotfase van de eerste helft viel zowaar toch nog een aantal kansen te bewonderen. Mario Bilate wist een blunder van Gianni Dos Santos echter niet af te straffen en vond vlak daarna nog een keer keeper Anthony Swolf op zijn weg. Ook FC Dordrecht kreeg vervolgens nog twee kansen in het verder vooral treurige schouwspel dat zich in die eerste helft voltrok.

4. Wissels

Na de rust was het van hetzelfde laken een pak. Tot de 58e minuut viel er geen kans op te tekenen en coach Maurice Steijn besloot daarom maar om te wisselen. De vleugelspelers DJ Bufonge en Kaj de Rooij, wat juist de kracht van de Bredanaars had moeten zijn, werden vervangen door Nick Venema en Huseyin Dogan.

Dat hielp wel wat. NAC werd na de wissels gevaarlijker voor het doel van FC Dordrecht en kreeg een aantal kansen via El Allouchi, Bilate en Venema. Maar diep in blessuretijd ging het echter mis voor NAC. Via een counter maakte Richie Musaba de 0-1 en kreeg NAC het deksel keihard op de neus.

NAC-keeper Nick Olij was boos na afloop (video in de tweet):

5. Aanzwellende kritiek

De afstand tussen NAC en de twee plaatsen die recht geven op directe promotie wordt steeds groter en de kritiek op trainer Steijn en zijn elftal zal aanzwellen. De ploeg verliest van de nummer laatst, maar het zorgelijkst is dat NAC slecht speelt en vooral ook moeilijk tot kansen komt. Het lek is nog altijd niet boven.

In Breda leidt deze situatie traditiegetrouw tot helse kritiek op de trainer en de clubleiding. Opnieuw mensen ontslaan geeft echter geen pas, maar zeker als gekeken wordt naar het spelersbudget en het spel heeft het Bredase publiek recht om te klagen. Want die zijn, samen met de mooie historie, nog het weinige waar NAC op dit moment trots op kan zijn. Toch hadden ze, als ze in het stadion hadden gezeten, hun ploeg ongetwijfeld uitgefloten na opnieuw een wanprestatie. Dat bleef de spelers en technische staf dan wel bespaard.

NAC-coach Maurice Steijn geeft aan dat hij met NAC een wanprestatie heeft geleverd:

