Beschonken vader eindigt met zijn zoon in de sloot naast de A4 bij Dinteloord

Archieffoto vergroot

Een vader die gedronken had is zondagochtend met zijn zoontje in de auto in een sloot naast de A4 bij Dinteloord terechtgekomen. Dat gebeurde rond elf uur bij de afslag Dinteloord. De gealarmeerde politie trof de auto op zijn kop in de sloot aan, maar de 37-jarige man uit Bergen op Zoom en zijn zoon waren dankzij hulp van omstanders al uit de auto gekomen.

Beiden leken volgens de politie ongedeerd, maar zijn zekerheidshalve naar het ziekenhuis gebracht. Uit een blaastest bleek dat de man gedronken had. Een afgenomen bloedmonster wordt naar het NFI gestuurd.

De man wordt op een later tijdstip nog door de politie gehoord. Hij kreeg tevens een rijverbod van 24 uur.

