PSV toont twee gezichten, geeft voorsprong weg en wint opnieuw niet in Heerenveen

PSV heeft niet optimaal kunnen profiteren van het puntverlies van de concurrentie. Ook de Eindhovenaren wisten tijdens een knotsgek eredivisieweekend niet de volle buit te pakken bij angstgegner Heerenveen: 2-2. Wat kan er geconcludeerd worden na dit puntverlies?

1. PSV nog niet 90 minuten lang goed genoeg

Het was niet de eerste keer dat PSV een goede eerste helft op de mat wist te leggen. Tegen FC Twente en Granada was dit ook al het geval, en net als bij die wedstrijden toonde PSV ook zondagavond weer twee verschillende gezichten. Een dominante eerste helft, werd afgewisseld met een matige tweede helft. PSV was geen schim meer van zichzelf en de magere 0-1 voorsprong kon niet worden behouden. Defensief was PSV niet geconcentreerd, getuige de goal die Henk Veerman in volledige vrijheid kon maken.

Geconcludeerd kan worden dat PSV tot nu toe nog niet 90 minuten lang goed genoeg kan zijn, zowel defensief als aanvallend. Dat heeft enerzijds te maken met de fysieke toestand van de PSV’ers, die natuurlijk veel wedstrijden in korte tijd in de benen hebben. Maar het komt ook doordat PSV voor de goal niet secuur genoeg is.

2. Kansen worden niet optimaal benut

Want voor rust had PSV met meer dan met 0-1 moeten gaan rusten. Gezien de dominantie die de Eindhovenaren hadden, had de ploeg van Schmidt meer dan één goal moeten maken. Zeker gezien de fysieke toestand en de vermoeidheid bij sommige spelers, moet je als team efficiënt omgaan met de kansen die je krijgt. En dat doet PSV tot op heden niet goed genoeg en kost ze duren punten.

Roger Schmidt over de gemiste kansen in de eerste helft en waarom PSV in de tweede helft zo ver weg zakte:

3. Angstgegner Heerenveen

Na 45 minuten zullen weinig mensen nog in de kansen van Heerenveen hebben geloofd. PSV leek op weg naar de eerste eredivisie-overwinning in Friesland sinds 2011. Maar de thuisploeg herpakte zich in het tweede bedrijf. PSV kreeg Heerenveen niet meer zo onder druk als in de eerste helft, creëerde geen noemenswaardige kans meer en de thuisploeg werd juist wat beter en brutaler. En zo bleek ook dit Heerenveen weer een ware angstgegner te zijn voor PSV, want de thuisploeg knokte zich terug en kwam zelfs nog op een 2-1 voorsprong. Het was aan Joël Piroe te danken dat PSV nog met een punt huiswaarts keerde.

4. Prachtig stiftje Mario Götze

Ondanks het gelijke spel moet het toch benoemd worden: de prachtige goal van Mario Götze waardoor PSV op voorsprong kwam. Hij laat sinds zijn komst al zien wat hij met de bal kan en zondagavond was de Duitse dribbelaar bij vlagen weer goed. Na een half uur spelen werd Götze diep gestuurd door Gakpo, waar menig voetballer de bal vol tegen de doelman had aangeschoten, besloot Götze een tiende van een seconde te wachten, om direct daarna de bal over Heerenveen-doelman Erwin Mulder te stiften. Een prachtige én tevens belangrijke goal, want PSV had daarvoor al een aantal kansen om zeep geholpen. Gemiste kansen die PSV uiteindelijk duur kwamen te staan.

5. Geen winnaar van het weekend

PSV had hele goede zaken kunnen doen dit weekend. Concurrenten Ajax, Vitesse, Feyenoord en AZ lieten allen punten liggen en PSV had de koploper uit Amsterdam kunnen naderen tot één punt bij een overwinning in Friesland. Feit is dat PSV dat dus niet heeft gedaan en dat het voor nu fysiek te kort komt om 90 minuten lang pressievoetbal te spelen. Natuurlijk: PSV speelt veel wedstrijden in een kort tijdsbestek, maar al die inspanningen kosten de Eindhovenaren (mede) de punten in Friesland.

Roger Schmidt wisselde topspelers als Donyell Malen, Mario Götze en Cody Gakpo terwijl het gelijk stond. Waarom?

