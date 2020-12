Nieky Holzken na 13 maanden terug in de ring: ‘Ik heb het echt gemist’  

Nieky Holzken (foto: ONE Championship). vergroot

Kickbokser Nieky Holzken kan niet wachten tot het 11 december is. Dan staat hij namelijk voor het eerst in 13 maanden tijd weer eens in de ring. “Het zal wel weer even spannend zijn, want ik heb nog nooit zolang niet gevochten”, zegt de kickbokser uit Helmond.

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Op 25 oktober 2019 verloor Holzken het titelgevecht bij ONE Championship van landgenoot Regian Eersel. Na die partij riep een emotionele Holzken dat het misschien beter zou zijn als hij zou stoppen. Nu lacht hij om die uitspraak.

“Ik heb in mijn carrière zo’n zestien keer verloren. En elke keer riep ik weer dat ik zou gaan stoppen. Dat zeg ik altijd in the heat of the moment, maar een paar dagen later sta ik al weer te trappelen om te laten zien dat ik het nog steeds kan en dat ik de beste ben.”

“Ik heb het jaar gelukkig wel goed kunnen besteden."

En zo ook nu, na dertien maanden zonder ook maar één officieel gevecht. Het afgelopen jaar was niet altijd even makkelijk voor Holzken. De Helmonder wilde zich dolgraag revancheren van zijn nederlaag, maar zag door de pandemie driemaal een gevecht geannuleerd worden. “Maar ik heb het jaar gelukkig nog wel goed kunnen besteden. We hebben namelijk een huis laten bouwen en daar heb ik genoeg aan te doen gehad.”

Toch was het voor de kickbokser Holzken geen al te gemakkelijke periode. “Zo lang niet vechten is echt klote. Zeker in die eerste maanden zat ik veel thuis en kon ik niet naar de sportschool. Je drinkt dan op een gegeven moment toch een biertje en je eet wat lekkere dingen en dat voel je je kracht wegvloeien. En door het vele stilzitten, had ik wel wat last van wat depressieve momenten, dat mag je best weten. Maar nadat ik weer kon bewegen, was dat snel weg, gelukkig.”

"Mijn hoofd is leeg en denkt alleen aan het gevecht. Ik ga winnen.”

De inmiddels 36-jarige Holzken heeft zich daar dus overheen kunnen zetten. Hij heeft weer de kracht gevonden om weer helemaal fit te worden en is helemaal klaar voor dit duel. Aan stoppen heeft Holzken geen moment gedacht.

“Het enige waar ik aan dacht was: laat het nou maar weer beginnen. Waarom ik me nu weer kan focussen en fit kan worden? Simpel. Ik heb een datum. Een datum wanneer ik ga vechten. Dat is het enige dat ik nodig heb. En ik ben er helemaal klaar voor. Mijn hoofd is leeg en denkt alleen aan het gevecht. Ik ga winnen.”

Nieky Holzken over het afgelopen jaar en zijn komende tegenstander: Elliot Compton.

Het gevecht van 11 december staat genoteerd als een zogeheten ‘Super Fight’, maar er staat dus geen wereldtitel op het spel. “Ik moet eerst nog een paar gevechten winnen om weer om de wereldtitel te kunnen vechten”, zegt Holzken daarover.

"Ik wil sowieso nog een keer kampioen worden, daar ben ik voor naar ONE gekomen.”

Het contract van de kickbokser loopt bijna af bij organisator ONE. Maar de Aziatische bond heeft hem al wel een voorstel gedaan om die verbintenis met twee jaar te verlengen. “En mijn intentie is ook om door te gaan. Maar ik heb nog niet getekend. Eerst wil ik kijken hoe dit gevecht gaat en hoe ik me voel. Maar het mag duidelijk zijn dat ik nog graag doorga, want ik me voel me superfit. Ik heb nu een jaar niet gevochten en ik mis het echt. Ik wil sowieso nog een keer kampioen worden, daar ben ik voor naar ONE gekomen.”

