Automobilist rijdt slingerend door Breda en zorgt voor gevaarlijke situaties

Een automobilist van 40 uit Etten-Leur heeft zondag voor gevaarlijke situaties gezorgd in Breda. De man was volgens de politie vermoedelijk onder invloed van drugs. Zo vonden agenten onder meer een crackpijp in zijn auto. De man viel op toen hij rond halfvier slingerend over het Van Coothplein in Breda reed en hier bijna een aanrijding veroorzaakte.

Vervolgens reed hij op de Ginnekenweg in zijn Opel Corsa verschillende keren op de verkeerde weghelft waardoor hij bijna tegen een tegemoetkomende auto reed. Op de Ginnekenweg werd de automobilist uiteindelijk door de politie aangehouden.

Dit kostte de agenten nog wel wat moeite, want op hun stopteken reageerde de bestuurder in eerste instantie niet. Pas nadat de agenten hun zwaailichten en sirene aanzetten, stopte hij.

'Onvast' op zijn benen

Bij het uitstappen viel het de agenten op dat de bestuurder 'onvast' op zijn benen stond. Ook draaiden zijn ogen weg en transpireerde hij hevig. Op de bestuurdersstoel lag een crackpijp en in zijn jaszak had de man een flesje met daarin vermoedelijk GHB.

Op het bureau is bloed afgenomen. In afwachting van de uitslag van het bloedonderzoek is het rijbewijs van de bestuurder ingenomen.

