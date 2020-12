Code geel: waarschuwing voor spekgladde wegen van maandagavond tot dinsdagochtend

Strooien tegen de gladheid. (archieffoto) vergroot

Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen. Voor Brabant is daarom code geel afgekondigd. Verwacht wordt dat de gladheid dinsdag in de loop van de ochtend weer verdwenen is.

Na een natte dag kan het maandagavond en -nacht glad worden. Pas dus op wanneer je later maandagavond of dinsdagochtend vroeg de weg opgaat. De temperatuur gaat flink onderuit tot zo'n twee graden onder nul, verwacht Weerplaza. Dit betekent dat het plaatselijk glad kan worden door bevriezing van natte weggedeelten.

Op wegen die snel opdrogen, bijvoorbeeld ZOAB-wegen, is de kans op gladheid door bevriezing minder groot. Toch kunnen deze wegen maandagnacht volgens deskundigen van Weeronline ook glad worden als vocht uit de lucht neerslaat op de koude weg en bevriest. Dit noemen we condensatiegladheid. De kans hierop is vooral voor bruggen en viaducten groot.

De kans op gladheid is ook in het midden en in het oosten van het land groot. Vooral op bruggen en viaducten waar niet wordt gestrooid, kan het dinsdagochtend spekglad zijn.

