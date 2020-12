Inbreker voelt zich zo thuis dat ze zelfs even koffie voor zichzelf zet

Eerst even koffie, dacht een inbreker in Roosendaal (foto: Pexels). vergroot

Een vrouw die zondagmiddag heeft ingebroken in een huis aan de Wilhelminastraat in Roosendaal, voelde zich daar wel erg thuis. Ze zette zelfs even een bakje koffie voor zichzelf, laat de politie maandag weten. De 30-jarige vrouw uit Roosendaal werd aangehouden nadat de bewoners van het huis rond halfzes thuiskwamen.

Ze stuitten bij thuiskomst op de inbreker en belden meteen de politie. Agenten waren er snel omdat ze op het moment van de melding toevallig in de straat reden.

De vrouw is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.

