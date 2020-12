Ramkrakers gefilmd als ze wegscheuren bij kledingzaak: wie herkent het merk auto?

In het opsporingsprogramma Bureau Brabant worden maandagavond beelden getoond van de ramkraak bij kledingzaak De Paskaemer in Oosterhout. Een beveiligingscamera legde vast hoe de dieven te werk gingen. Buurtbewoners werden wakker van het alarm en het lawaai. Een van hen filmde de wegscheurende auto van de daders. Wie weet om welk merk het gaat, vraagt de politie.

De eigenaar van De Paskaemer heeft er weken slecht van geslapen. In de nacht van 14 op 15 september werd zijn winkel door de tweede keer beroofd door ramkrakers. "Ik sliep amper en bekeek als ik wakker was meteen de camerabeelden. Is er iemand in de zaak? Pas toen er een rolluik hing, sliepen we weer beter."