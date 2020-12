Kerstpakket met alleen maar Tilburgse producten: 'Wees daar trots op'

Een kerstpakket met alleen maar lokale producten. De jonge Tilburgers Dieuwertje Vorstenbosch en Jelle van den Hurk willen daarmee de plaatselijke ondernemers een handje helpen in deze moeilijke tijd. De belangstelling was zelfs zo enorm, dat er extra hulptroepen ingezet worden om alle pakketten te vullen. “Ik ben de tel kwijt”, grapt Dieuwertje. “We hebben er echt al meer dan 2000 verkocht. Supervet!”

De mouwen zijn hoog opgestroopt maandagochtend in het Praktijkcollege Tilburg. De scholieren helpen met het inpakken van de pakketten. Een gouden zet. “Het gaat supersnel”, vertelt Dieuwertje.

De twee kregen meer dan dertig aanmeldingen van lokale ondernemers. “We zijn toen gaan kijken welke we kunnen mixen en matchen om leuke pakketten te maken”, legt Dieuwertje uit. Daaruit kwamen drie opties: een borrelpakket, een highteapakket en een Made-in-Tilburgpakket. In die laatste zijn de producten niet alleen van lokale ondernemers, ze worden ook nog eens in de stad zelf gemaakt.