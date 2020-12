Gezin met kinderen lag te slapen toen hun huis werd beschoten, camerabeelden in Bureau Brabant

Wachten op privacy instellingen... Wie herkent de daders? Volgende Vorige vergroot 1/2 In het huis dat in november werd beschoten in Eindhoven lag een gezin met twee kinderen te slapen.

In het huis dat in november werd beschoten in Eindhoven lag een gezin met twee kinderen te slapen. Dat maakt de politie bekend. Die vraagt zich af of iemand uit het gezin het doelwit was, of dat de daders zich hebben vergist in het adres.

Malini Witlox Geschreven door

"Het gezin en de kinderen zijn ontzettend geschrokken. Dit is niet te bevatten", aldus de politie.

Op 2 november werd 's nachts een huis aan de Echternachlaan beschoten. Er werd sporenonderzoek gedaan, maar de daders zijn nog niet gepakt.

In Bureau Brabant worden maandagavond beelden getoond van de mogelijke daders, die op camerabeelden staan als ze door de straat lopen.

