Jacqueline werd via datingsite verliefd op een Amerikaanse legerarts, maar hij bleek een oplichter

Foto: rechtbank Den Bosch. vergroot

Het was eigenlijk te mooi om waar te zijn en dat bleek te kloppen. In mei liep Jacqueline uit de regio Den Bosch op datingsite Ourtime een arts uit het Amerikaanse leger tegen het lijf. In korte tijd wist hij haar met zijn gladde praatjes 1600 euro af te troggelen. Toen hij nóg meer geld begon te vragen, ging er bij de verliefde Jacqueline een lichtje branden. Haar Benjamin bleek helemaal niet te bestaan.

Datingfraude is aan de orde van de dag. Slachtoffers raken bij deze vorm van oplichting gemiddeld 17.000 euro kwijt. Deze week begint een voorlichtingscampagne om mogelijke slachtoffers te waarschuwen.

Zoals Jacqueline. “Op de datingsite trof ik een aardige man, Benjamin. Hij was anders dan andere mannen. Het klikte goed en we spraken elkaar steeds vaker via de chat. Hij was een Amerikaanse legerarts op geheime missie op de Brunssumemerheide in Limburg. Nou, dat kon. Althans, dat dacht ik toen."

“Hoe dom kun je zijn, maar ik maakte het geld wel over.”

Na een tijdje kwam Benjamin met het verhaal op de proppen dat zij voor hem vakantiedagen moest aanvragen bij ene captain Osborn. Dat kon hij vanwege zijn geheime missie zogenaamd niet zelf doen.

“Na anderhalve maand wilden we elkaar wel ontmoeten. Ik kon minimaal zeven dagen en maximaal drie maanden aanvragen. Zeven dagen vond ik voor een eerste ontmoeting al best wel veel."

De Brabantse boekte een hotelletje en maakte op aanvraag van captain Osborn ook nog eens 1600 euro over. Want Benjamin, een uitstekende arts, moest immers vervangen worden en dat kost geld. “Hoe dom kun je zijn", vraagt de vrouw zich nu af. “Maar ik maakte het geld wel over.”

Het duo ging nóg een stap verder. Benjamin en captain Osborn vragen opnieuw om geld: dit keer 6000 euro. “Daarna zou ik al mijn geld terugkrijgen. Inclusief ook nog eens 223.000 euro van vakantiedagen die hij niet op kon nemen vanwege die geheime missie. Pas toen ging er een lichtje branden.”

"Ik schaam me diep en heb er nachten van wakker gelegen."

Ze stuurde een mailtje terug dat ze het bedrag niet kan betalen en het verder laat onderzoeken. Sindsdien is er geen contact meer. Benjamin en captain Osborn blijken niet te bestaan. “Ik ben er met beide benen ingetrapt. Ik schaam me diep, zelfs mijn kinderen weten dit niet. Alleen een goede vriendin is op de hoogte”, vertelt ze teleurgesteld.

“Uitgerekend bij mij. Zo stom. Ik kijk altijd naar programma’s als Opgelicht. Ik heb er nachten van wakker gelegen en probeer het nu een plekje te geven.” Of ze over een tijdje weer gaat daten? “Nooit meer, ik heb er geen vertrouwen meer in.”

* De opgelichte vrouw heet niet echt Jacqueline. Haar echte naam is wel bekend bij de redactie.

