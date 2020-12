Brand in vrachtwagen met konijntjes op A67, rijstrook richting Belgische grens dicht

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

Op de A67 is maandagmiddag brand uitgebroken in de cabine van een vrachtwagen die witte konijntjes vervoerde. Eén rijstrook richting de Belgische grens tussen knooppunt De Hogt en Hapert is dicht, wat voor de nodige vertraging zorgt.

Het is onduidelijk hoe het met de konijntjes gaat. Er zijn geen mensen bij de brand gewond geraakt. De vertraging bedroeg ongeveer een halfuur maar neemt inmiddels af. Vermoedelijk wordt de weg snel vrijgegeven.

