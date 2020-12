Roller Coaster nieuwe nummer 1 in Top 2000, liedjesschrijver John dolgelukkig: 'Dit is bizar'

John Verhoeven schreef samen met Danny Vera de megahit Roller Coaster (foto: Escha Tanihatu). vergroot

Danny Vera heeft Queen van de kroon gestoten in de Top 2000 van NPO Radio 2. Het nummer Roller Coaster, dat hij samen met de John Verhoeven uit Veghel schreef, staat op nummer 1 in de populaire lijst. "Ik ben supertrots", zegt Verhoeven.

Het duo maakte het liedje destijds in een paar uur. Vorig jaar was Roller Coaster al de hoogste nieuwe binnenkomer ooit, toen het lied op de vierde positie binnenkwam.

Verhoeven: "Ik had Danny net aan de lijn. Hij zei eerder al dat hij blij was als het lied dit jaar opnieuw de top 20 zou halen. Dit is echt bizar. Ik ben supertrots, ik had nooit verwacht dat het zo'n succes zou worden."

Coronacrisis

Het liedje gaat over het leven dat hoogte- en dieptepunten krijgt. "Ik denk dat de coronacrisis bij heeft gedragen aan deze topnotering. Het is een liedje dat heel veel mensen raakt, het wordt ook vaak bij begrafenissen gedraaid", zegt Verhoeven.

Verhoeven viert oud en nieuw met zijn gezin. Vorig jaar werd de radio al aangezet voor het einde van de Top 2000, die net voor middernacht klaar is. "Dit jaar gaan we zeker opnieuw luisteren. We maken er echt weer een momentje van met champagne als het nummer gedraaid wordt."

Queen

Queen voerde de lijst sinds 2016 onafgebroken aan. De enige Nederlandse artiest die eerder de hoogste plaats in de Top 2000 behaalde, is Boudewijn de Groot met Avond in 2005.

Verhoeven denkt dat hij best nog een keer kan scoren. "Het is deels geluk en toeval, maar het is ook een hartstikke goed liedje. De Top 2000 is niet zo hitgevoelig en ik denk dat de muziek die ik maak daar goed bij past."

