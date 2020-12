5 gouden inpaktips van Saskia om van jouw cadeau een feestje te maken

Saskia Leemans maakt van elk pakje een cadeautje. vergroot

Papier dat al scheurt als je er alleen maar naar kijkt. Plakband dat overal aan vastplakt behalve waar het moet. En hoe pak je in hemelsnaam een wijnkoeler in? Saskia Leemans weet raad. Ze heeft een bedrijfje dat professioneel cadeaus inpakt en geeft workshops.

De 5 gouden inpaktips van Saskia:

Saskia pakt in. En dat doet ze inmiddels al ruim zeven jaar professioneel. Tot grote vreugd van winkels, bedrijven en van particulieren. Want inpakken is een kunst waar veel mensen geen enkel gevoel voor hebben. Saskia wel en dat bleek jaren geleden al.

"Ik word heel rustig van inpakken."

Ze werd aangenomen bij een parfumeriezaak om in te pakken. "Ze vroegen mensen speciaal voor de feestdagen. Eind oktober tot eind december heb ik daar puur en alleen staan inpakken en dat deed ik jaren." Daarna hield ze er een aantal jaar mee op, tot haar familie vroeg of ze niet een inpakworkshop kon geven. Dat deed ze, inmiddels heeft ze al jaren een goedlopend inpakbedrijf.

Waar de fascinatie voor het inpakken vandaan komt weet ze zelf ook niet. "Wat ik wel weet is dat ik er heel rustig van word", zegt ze. "En mensen worden er meteen blij van, dat is ook heel fijn." Dat haar harde werk over het algemeen binnen twee minuten van een cadeautje is gescheurd neemt ze op de koop toe. "Zie het maar als voorpret."

"Mannen vinden het ook heel leuk om een mooi ingepakt cadeau te krijgen."

Toch geeft de kunst om mooi in te kunnen pakken cadeaus ook extra waarde. "Als je een wijnfles mooi weet in te pakken, weet iedereen al wat er in zit, maar zullen de ontvangers van dat cadeau de fles echt nog wel even mooi ingepakt laten", zegt Saskia. Zo maak je van je cadeau een cadeautje. "En weet je, ik heb gemerkt dat mannen het ook heel leuk vinden om een mooi ingepakt cadeau te krijgen."

Het inpakken van een boek zal de meesten nog wel redelijk afgaan. Maar zodra cadeaus een afwijkende vorm hebben, breekt bij menigeen het zweet al uit. "Niet nodig", zegt Saskia. "Simpele tips doen wonderen. Denk bijvoorbeeld eens aan een mooie cadeauzak waar je je pakje in kan doen." En zo heeft ze nog veel meer tips om van het inpakken geen strijd te maken, maar een feestje.

Zelfs na zeven jaar kijkt haar omgeving nog wel eens vreemd op als ze vertelt wat ze doet. "Ik geef workshops in cadeautjes inpakken... je ziet ze denken. Het komt gewoon niet in mensen op. Het gekke is, dat winkelmedewerkers ook niet 'vanzelf' hebben leren inpakken. Die krijgen ook vaak les."

Voor mij extra mooi ingepakt

Familie en vrienden weten haar overigens steevast te vinden als er iets moet worden ingepakt. Al zijn ze er zelf inmiddels ook allemaal best goed in geworden, volgens Saskia. "Het grappige is dat de druk vooral hoog is als ze iets voor mij kopen. Dan denken ze dat het extra mooi moet worden ingepakt omdat ik er wel extra op zal letten."

Of ze zelf nog wel eens iets laat inpakken aan de balie? Ze lacht. "Bij de parfumeriewinkel heel soms. Maar dan kan het best zijn dat ik eenmaal thuis toch dat papiertje eraf haal en het zelf opnieuw doe."

