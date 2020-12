Man thuis overvallen tijdens Tinderdate met 15-jarig meisje: cel- en taakstraffen geëist

De rechtbank in Den Bosch (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Tegen drie mannen en twee meisjes die afgelopen voorjaar een 55-jarige man uit Oss in zijn huis overvielen, zijn maandag cel- en taakstraffen geëist. De man had via Tinder een afspraak gemaakt met een 15-jarig meisje. Toen ze eenmaal bij hem thuis waren, vielen drie gemaskerde mannen de woning binnen.

De man had het minderjarige meisje opgehaald in Tilburg. Ze reden naar zijn huis. Daar deed het meisje alsof ze werd gebeld door haar moeder, maar in plaats daarvan deed ze de deur open voor drie gemaskerde mannen.

Rolex gestolen

Het drietal stormde naar binnen. De 55-jarige man werd geslagen, onder meer met een nepvuurwapen. Het meisje en de drie mannen sloegen vervolgens op de vlucht. Ze namen een Rolex, telefoon en portemonnee van de man mee.

Maandag stonden vijf verdachten voor de rechter. Tegen één overvaller is vijf jaar cel geëist. De andere twee moeten vier jaar celstraf krijgen, waarvan een jaar voorwaardelijk, vindt het Openbaar Ministerie.

Lagere straffen

Tegen de meisjes werden lagere straffen geëist. Het 15-jarig meisje zou 180 uur taakstraf en zes maanden voorwaardelijke celstraf moeten krijgen. Een ander meisje dat betrokken was bij de voorbereiding van de overval, hoorde 100 uur taakstraf en vier maanden voorwaardelijke celstraf eisen. Deze 17-jarige verdachte was niet bij de overval zelf. De uitspraak volgt over twee weken.

Of de 55-jarige man zich later bij de rechter moet verantwoorden, daarover wordt nog een beslissing genomen.

