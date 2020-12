Huiseigenaren zijn paar tientjes meer kwijt aan gemeenteheffingen

Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld bijna 820 euro aan gemeentelijke lasten. Dat is 4,1 procent meer dan dit jaar. Dat meldt Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van een steekproef onder 112 gemeenten waarbij is gekeken naar de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing.

Zo stijgt de ozb gemiddeld met 3,2 procent. In negen gemeenten gaat de ozb-belasting op het eigen huis met meer dan 10 procent omhoog. Uitschieter is Bergen op Zoom, daar stijgt de ozb met 27,3 procent.

Opvallend is dat zestien gemeenten de ozb volgend jaar verlagen. In het Noord-Hollandse Beverwijk is de daling met 5,7 procent het grootst.