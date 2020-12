Pam en Cato (11) zijn echte kerstengeltjes en verrassen patiënten in ziekenhuis

Cato en Pam met hun versierde kerstballen voor het Amphia (foto: Ronald Strater). vergroot

Pam Ponte uit Ulvenhout en Cato Suurland uit Breda zijn een soort kerstengeltjes voor de patiënten in het Amphia Ziekenhuis in Breda. De 11-jarige meisjes delen er ieder jaar op kerstavond zelfgemaakte kerstballen uit. Woensdag mocht het tweetal de knutselwerken alvast in de grote kerstboom van het ziekenhuis hangen én de lichtjes ontsteken.

Ronald Strater Geschreven door

De hele middag zijn ze al aan het knutselen. De vriendinnen Pam en Cato hebben het er maar druk mee. Meer dan duizend kerstballen in allerlei kleuren en maten willen ze versieren. Glitters en stiften vinden driftig hun weg naar de nog lege decoraties.

Pam en Cato maken de kerstballen:

Wachten op privacy instellingen...

Dit jaar is het de derde keer dat de meisjes het ziekenhuis bezoeken. Pam en Cato beginnen al vroeg in december aan de kerstballen. Het is veel werk, maar ze hebben er veel plezier in. Hun doel is ook duidelijk: "Wij vinden dat met kerst niemand alleen mag zijn", zegt Pam.

"Liefst nog 500 kerstballen erbij"

De patiënten in ziekenhuis zijn altijd erg blij en verrast met het cadeau van de meisjes. Pam en Cato hopen dat nog meer kinderen kerstballen willen maken en bij ziekenhuizen of bejaardenhuizen willen bezorgen. "Het zou voor ons ook leuk zijn om 500 kerstballen erbij te kunnen krijgen, zodat we het hele ziekenhuis door kunnen", zegt Cato.

Ook het Amphia is superblij met de twee vriendinnen. Christianne Lennards, lid van de raad van bestuur: "Dit is hartverwarmend. Een geweldig initiatief. Wat is er nu mooier dan kinderen die hun droom nastreven en ook nog hele goede dingen doen voor patiënten hier."

Lennards vertelt dat het een rare tijd is voor patiënten. "De patiënten kunnen nu weinig bezoek ontvangen. Het is bijna Kerstmis. Dat is ook een tijd van eenzaamheid. De patiënten liggen alleen op de kamer, zijn heel erg ziek. Dan zijn de blije gezichten van de kinderen heel erg mooi."

Als dank mochten Pam en Cato woensdag de lampjes aansteken van de grote kerstboom voor het Amphia Ziekenhuis. Kerstmis kan beginnen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.