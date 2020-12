Jongens in de val gelokt bij afspraak om dure schoenen te kopen

Twee jongens zijn maandagmiddag in de Bredase wijk Belcrum beroofd van hun tassen. Ze hadden via sociale media een afspraak gemaakt om een paar luxe schoenen te kopen. Op de afgesproken plek werd het tweetal uit Sleeuwijk door drie jongens omsingeld en met wapens bedreigd.

15-jarige jongen opgepakt Tijdens de zoekactie is een 15-jarige jongen aangehouden in de Vinkstraat. Naar de twee andere verdachten wordt nog gezocht.

De politie waarschuwt om goed op te letten bij zulke deals via sociale media. Win bijvoorbeeld vooraf informatie in over de verkopers en spreek af op een drukke plek.