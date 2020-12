11 weetjes over historische wedstrijd van PSV-vrouwen tegen Barcelona in Champions League

PSV-aanvoerder Mandy van den Berg vergroot

Dromen, hopen en hard werken voor een goed resultaat. Veel anders zit er niet op voor de vrouwen van PSV die woensdag debuteren in de Champions League. Veel zwaarder dan Barcelona had PSV het niet kunnen treffen. 11 weetjes over dit historische affiche.

Op de UEFA-ranking staat PSV 44e en Barcelona 3e. PSV doet voor het eerst mee, Barcelona was in 2019 verliezend finalist . Bekende speelsters van PSV: keepster Sari van Veenendaal, verdediger Aniek Nouwen, verdediger Mandy van den Berg en spits Joëlle Smits. Aanvoerder Mandy van den Berg van PSV is realistisch: “We hebben kansen, vooral in de omschakeling. Tegelijk weten we dat Barcelona een topteam is en dat het moeilijk wordt." Bekende speelster van Barcelona: Lieke Martens. Ze zei over dit duel dat PSV maar moet zien hoe ze Barcelona van scoren af kan houden. PSV-trainer Rick de Rooij is helder over zijn strijdplan: “De ploeg met de beste spelers is niet altijd het beste team. Barcelona is graag aan de bal en geeft ruimtes weg. Wij moeten in de omschakeling snel op zoek naar diepte.” Op Instagram hebben de PSV-vrouwen 31.300 volgers, de Barcelona-vrouwen 2,2 miljoen. De wedstrijd tussen PSV en Barcelona begint woensdagmiddag om halfvijf en wordt gespeeld op de Herdgang. De return is volgende week woensdag. De Champions League voor vrouwen bestaat sinds 2009, Olympique Lyon is recordhouder met 7 titels . Er zijn 32 deelnemers die een knock-outtoernooi spelen met thuis- en uitwedstrijden (volgend seizoen komt er een groepsfase). De finale is op 16 mei in Gotenborg . In 2023 is de finale van de Champions League voor vrouwen in het Philips Stadion in Eindhoven.

Aanvoerder Mandy van den Berg over wat de Champions League losmaakt bij PSV:

Wachten op privacy instellingen...

De wedstrijd tussen PSV en FC Barcelona in de Champions League is woensdagmiddag live te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.