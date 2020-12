50 kilo illegaal vuurwerk en wapens gevonden in huis in Reusel

De gevonden wapens (foto: politie Reusel-de Mierden/Facebook). vergroot

De politie heeft maandag 50 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een huis in Reusel. Ook zijn wapens in beslag genomen.

Het gaat om verschillende luchtdruk- en gasdrukwapens. De wapens zijn niet van echte exemplaren te onderscheiden. Volgens de politie zijn ze allemaal verboden. Ook stuitten agenten op meerdere messen.

Twee verdachten zijn aangehouden. Een van hen is minderjarig.

De gevonden messen (foto: politie Reusel-de Mierden/Facebook).

Nog een deel van de gevonden wapens (foto: politie Reusel-de Mierden/Facebook).

