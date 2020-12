Kerstmis wordt dit jaar heel anders: 'Maar alles komt goed en dit ook'

Door de stijgende coronacijfers zal Kerstmis dit jaar heel anders worden gevierd. Zo zijn grote, gezellige familiebijeenkomsten dit jaar uitgesloten. Families en vriendengroepen die gewend zijn om met tien, twintig of dertig mensen de kerst door te brengen, moeten het nu met een handjevol gasten genoegen nemen. Brabanders balen, maar lijken het ook te accepteren.

In de diverse kernen van de gemeente Altena vroegen we aan de inwoners hoe ze de kerst dit jaar gaan doorbrengen. Hoe was dat in voorgaande jaren? En gaan ze zich houden aan de adviezen en regels?