Kerstliedjes zingen in de auto op weg van Helmond naar Roda JC

Drie mannen uit Helmond maken dit seizoen de dienst uit bij Roda JC. Coach Jurgen Streppel, assistent Remond Strijbosch en keeperstrainer Rein van Duijnhoven drukken hun stempel op de Limburgse club en rijden dagelijks samen van Helmond naar Kerkrade.

"Vraag maar eens aan Remond of hij de weg naar Kerkrade onderhand al kent", zegt Rein van Duijnhoven met een knipoog. "De eerste maand reed hij wel honderd keer verkeerd!"

Remond Strijbosch kan er om lachen. "Ik moet nogal eens geholpen worden, ja", zo zegt hij. "Als ik die gasten niet bij me heb, zou ik regelmatig in Sittard eindigen. Ik ben daar niet zo goed in. Als ik naar mijn schoonmoeder aan de andere kant van Helmond moet, rij ik nog steeds weleens met een omweg."

"Goed voor de reiskosten!"

Elke werkdag hebben ze hetzelfde ritueel. In Helmond pikt assistent Strijboch hoofdcoach Streppel op en even later stapt ook keeperstrainer Van Duijnhoven in het nabij gelegen Stiphout in. "Goed voor de reiskosten", grinnikt Jurgen Streppel, die vrijstelling heeft als chauffeur. "Hij hoeft nooit te rijden", verklaart Rein. "Die kan onderweg lekker relaxen zodat hij altijd messcherp is."

Na een dag training of een wedstrijd, gebeurt het omgekeerde. Alleen kruipt Rein van Duijnhoven dan achter het stuur. Dat gaat vlotter. "Af en toe een beetje schelden op auto's die niet doorrijden", zo zegt de keeperstrainer. "Maar ik ben dan wel tien minuten sneller dan Remond."

"We kunnen elkaar volledig vertrouwen en dat is heel belangrijk."

De drie voetbaldieren hebben een lang en mooi verleden bij Helmond Sport en daardoor kennen ze elkaar door en door. Jurgen Streppel heeft Strijbosch en Van Duijnhoven dan ook niet voor niets meegenomen toen hij dit seizoen als hoofdtrainer werd aangesteld bij Roda JC.

"We zijn eigenlijk gewoon vrienden", legt Streppel uit. "Ik ken ze al zo lang dat we met elkaar kunnen lezen en schrijven. Dat betekent trouwens niet dat we niet kritisch naar elkaar zijn. Maar we kunnen elkaar volledig vertrouwen en dat vind ik heel belangrijk."

"Het is gezellig, kerstliedjes worden meegezongen."

Op weg van Helmond naar Kerkrade of vice versa, iets meer dan een uur rijden, wordt er veel gekletst. Meestal over voetbal, maar natuurlijk ook over dagelijkse zaken. Jurgen Streppel doet als enige wel eens een dutje en dan is het stil. En soms is de stemming uitbundig. Het ligt er maar net aan wie er aan de knoppen van de autoradio zit.

"De chauffeur bepaalt meestal welke radiozender opstaat", zegt assistent Remond. "Al hebben we liever niet dat Rein dat doet, want dan is het altijd Nederlandstalig. Ikzelf ben meer van het nieuws en vrolijke muziek. En in deze tijd komt bij Jurgen zijn romantische kant naar boven. Hij houdt van kerstmuziek."

"Ja, en dan vooral van die oubollige evergreens", lacht keeperstrainer Rein. "Dat liedje van Mariah Carey bijvoorbeeld met 'All I want for Christmas is you'. Dan wordt er ook meegezongen hoor. Ach, we zitten toch meer dan een uur in die auto dus dan moet je het maar gezellig maken."

"We zijn nog altijd supporter van Helmond Sport."

Maandag speelt Roda JC thuis tegen Helmond Sport. Nog altijd een beetje hun Helmond Sport, want ze volgen de club op de voet. "Dat Helmond Sport bijvoorbeeld een nieuw stadion krijgt, vind ik geweldig", zegt Streppel. "We zijn nog altijd supporter van de club", vult Strijbosch aan. "Ik gun Helmond Sport echt alles", besluit Van Duijnhoven lachend, "Maar maandag effe niet."

