Grote brand verwoest loods met acht campers in Hoogerheide

In een loods aan het Zandfort in Hoogerheide heeft dinsdagavond een grote brand gewoed. In de carport stonden acht campers, zo meldt de Veiligheidsregio. De brand zorgde voor grote witte rookpluimen in de omgeving.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loodsen en de brand rond kwart over acht onder controle.

Voor zover bekend vielen er geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

