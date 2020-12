Dichte mist in delen van Brabant, code geel achter de rug

Archieffoto: Ben Saanen vergroot

Het KNMI waarschuwde voor plaatselijk dichte mist in Brabant en andere delen van het land. In de meeste provincies gold code geel. Het zicht was plaatselijk minder dan honderd meter.

De mist kon dinsdagnacht en woensdagochtend leiden tot slecht zicht en daardoor gevaarlijke rijomstandigheden. Het KNMI raadde bestuurders aan de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. "Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden", aldus het weerinstituut.

Regionaal vroor het ook licht maar omdat de temperatuur van veel wegen net boven het vriespunt lag, was het niet glad.

De dichte mist ging in de tweede helft van de ochtend geleidelijk over in nevel.

