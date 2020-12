Bewoners omsingelen huis in Breda om inbreker te pakken, politie houdt verdachte aan

Archieffoto vergroot

Een inbreker in Breda kwam dinsdagavond dankzij een alerte buurtbewoner en de bewoners van het huis waar hij inbrak niet ver. De buurtbewoner waarschuwde rond halfacht de bewoners van het huis aan de Haydnlaan toen hij zag dat er iemand in het huis was. Dit terwijl hij dacht dat de bewoners niet thuis waren. Zijn vermoeden bleek te kloppen. Het ging om een inbreker.

De bewoners waren in de buurt en kwamen meteen naar huis. Daar omsingelden ze volgens de politie samen met de man die hen waarschuwde hun huis. Toen de inbreker naar buiten kwam, probeerden ze hem tegen te houden. Dit lukte echter niet. De inbreker wist zijn auto te bereiken en scheurde weg.

Hij kwam echter niet ver. Op het IJsselplein zagen agenten de auto waarin hij weg was gereden namelijk rijden. De 51-jarige automobilist werd direct aangehouden en naar het bureau gebracht.

Ook harddrugs gevonden

Bij de aanhouding van de verdachte vond de politie ook nog een kleine hoeveelheid harddrugs. De drugs zijn in beslag genomen. Of de inbreker iets heeft buitgemaakt is niet duidelijk. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.

