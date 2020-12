Topsporters totaal verrast dat ze binnenkort weer aan de bak mogen

Sporters die weer in actie mogen komen vergroot

Niemand had het zien aankomen. De versoepeling voor de Eredivisie teamsporten die dinsdagavond na de persconferentie van premier Rutte bekend werd. Ondanks de oplopende coronacijfers mogen topsporters binnenkort weer in actie komen. Vier vragen aan vier sporters.

Stefan Wessels, aanvoerder basketballers Heroes Den Bosch:

Wat was je eerste reactie gisteravond?

"Het was erg onverwacht. Ik had een beetje hoop dat we weer samen mochten gaan trainen. Clubeigenaar Bob van Oosterhout, die contacten heeft in Den Haag, houdt me op de hoogte, je houdt cijfers in de gaten en dan leek een versoepeling niet logisch. Het is goed nieuws. "

17 december mag je weer gezamenlijk trainen en spelen. Is op korte termijn spelen een reële optie?

"Ik denk niet dat je meteen kunt spelen. Je hebt een paar weken nodig om in ritme en conditie te komen. De afgelopen maanden hebben we echt beperkt kunnen trainen. We hebben zeker 3 à 4 weken nodig."

Sinds 14 oktober hebben jullie officieel niets samen mogen doen in groepjes groter dan vier. Ligt het blessurespook op de loer?

"Het blessuregevaar is er zeker als je je niet goed voorbereidt. Je moet de tijd nemen al wil iedereen zo snel mogelijk spelen, het moet wel verantwoord zijn. Vooral het fysiek contact is weer wennen. Voor ons zou het tweede weekend van januari kunnen. "

Verwacht je dat in 2021 de competitie relatief normaal kan worden afgemaakt?

"Ik hoop het ik ga er ook wel vanuit tenzij het helemaal uit de hand gaat lopen met de coronacijfers. De overheid ziet nu wel in dat topsport mogelijk is in deze tijd. Hopelijk is de volgende stap dat er weer mensen naar de zaal kunnen komen."

Marloes Keetels, aanvoerder hockeysters Den Bosch

Wat was je eerste reactie?

"Ik zat de persconferentie te kijken en tegelijk met z’n allen in de groepsapp. Doordat de cijfers opliepen was er niet veel hoop. Toen de persconferentie begon was duidelijk dat cijfers niet goed waren, dus dachten we dat wordt uitstellen. Toen ineens na de persconferentie zette Lidewij Welten een link in de app. Toen ineens dacht ik: oh er is toch iets mogelijk. We hadden het niet verwacht. Het is mooi nieuws, zeker ook richting de Olympische Spelen in Tokio. "

Is op korte termijn spelen reëel?

"Ik weet dat er bij de hockeybond een format ligt waarbij de clubs een opstart krijgen van 4 à 5 weken. Nou hadden we bij Den Bosch het geluk dat we veel hockeysters met een A-status hadden waardoor de meesten al samen mochten trainen, maar dat hebben veel teams niet. Ik denk dat de competitie op z’n vroegst eind januari begint."

Ligt het blessurespook op de loer?

"Je hebt bij het voetbal gezien dat je heel voorzichtig moet zijn. Na twee weken lever je al veel conditie in. Afgelopen jaar heb ik wel gezien wat een lichaam nodig heeft om top te zijn. Vijf weken voorbereiding is belangrijk. Je kan rennen wat je wil, met een hockeystick en bal is iets heel anders."

Verwacht je dat de competitie kan worden afgemaakt?

"Ik heb de afgelopen tijd wel geleerd dat ik niets verwacht langer dan twee weken vooruit. De vaccinaties en testen zijn hoopvol, maar januari, februari en maart worden pittig, denk ik. De vaccinaties zijn cruciaal ik hoop dat niet te veel mensen niet willen."

Ruud van Baast, directeur van de Tilburg Trappers die al de competitie begonnen zijn met alleen maar wedstrijden in Duitsland

Wat was je eerste reactie?

"Het was heel bizar, maar ik vind het fantastisch nieuws. Voor het eerst in lange tijd een lichtpuntje."

Is op korte termijn thuisspelen een reële optie?

"We hebben op 18 december een thuiswedstrijd gepland staan tegen Erfurt. Anders hadden we 550 kilometer moeten reizen om daar te spelen. Vanaf dat weekend spelen we in 17 dagen acht wedstrijden. Mochten wij niet thuis kunnen spelen zouden dat allemaal uitwedstrijden zijn geworden. Het besluit komt als geroepen."

Verwacht je dat de competitie kan worden afgemaakt?

"Ja dat denk ik wel. Zeker gezien het feit dat we nu in de aller moeilijkste omstandigheden zitten. Het kan alleen maar beter gaan."

Piet Adams, aanvoerder zaalvoetballers BE’79 Berkel-Enschot:

Wat was je eerste reactie?

"Ik hoorde het eigenlijk pas vanochtend. Ik had gisteravond wel iets meegekregen, maar las net in de groepsapp dat we weer kunnen gaan spelen. Ik ben echt blij."

Is op korte termijn spelen een reële optie?

"Wij zijn met 2- of 4-tallen doorgegaan met trainen dus de conditie is redelijk op peil. Teamtactisch trainen is lastig geweest, maar dat heeft elke club gehad. Ik denk dat het wel reëel is om op korte termijn te gaan spelen. "

Ligt het blessurespook op de loer?

"Het was aan jezelf om je conditie op peil te houden. Ik ga ervan uit dat iedereen op het hoogste niveau dat heeft gedaan. Iedereen kent z’n lichaam, toch? De selecties zijn groot genoeg. Gas erop!"

Verwacht je dat de competitie kan worden afgemaakt?

"Je weet dat sport goed is voor iedereen. Als iedereen normaal nadenkt met z’n gezonde verstand kunnen we het afmaken."

