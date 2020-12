Forum voor Democratie in Brabant houdt vast aan eigen koers: 'Thierry Baudet speelt hier geen rol'

Thierry Baudet in de Tweede Kamer (foto: ANP). vergroot

Forum voor Democratie in Brabant houdt vast aan zijn zijn zelfstandige koers, maar volgens woordvoerder Hans Smolders neemt de partij geen afstand van Thierry Baudet. De voorman van Forum heeft volgens de Brabantse fractie nooit een rol gespeeld en zal dat ook de komende jaren niet doen. Volgens Smolders 'verandert er feitelijk dus niks' in de Brabantse afdeling van Forum.

De Brabantse fractie kwam woensdag tot die keuze nadat Forum landelijk in een koningsdrama was beland. Baudet bleef dankzij een ledenreferendum uiteindelijk partijleider.

'Er is veel gebeurd'

Deze week werd al bekend dat Loek van Wely, het Brabantse Statenlid voor Forum, in zijn rol als Eerste Kamerlid niet meer namens Forum voor Democratie wilde spreken. Het was daarna wachten op het moment dat Forum in Brabant als geheel dezelfde stap zou zetten.

In een verklaring schrijft Forum Brabant dat er landelijk de afgelopen tijd veel is gebeurd. Daar waar de Statenfracties in andere provincies zich nadrukkelijk in de strijd wierpen in het conflict, schrijft Forum Brabant: “Vanuit de provincie hebben we dit niet kunnen sturen of corrigeren.”

De Brabanders vinden dat het juist nu nodig is 'om in Brabant de vele kiezers die ons hun vertrouwen en een duidelijk mandaat hebben gegeven te blijven vertegenwoordigen'. Ze blijven het coalitieakkoord steunen dat ze samen met VVD, CDA en Lokaal Brabant hebben gesloten.

De fractie gaat verder 'om in Brabant over Brabantse zaken mee te beslissen en respecteert ieders individuele opvattingen op nationaal niveau'.

Altijd al autonoom geopereerd

In een toelichting op de verklaring benadrukt Forum-politicus Hans Smolders dat autonoom verder gaan niet betekent dat de afdeling afstand neemt van Thierry Baudet. Geconfronteerd met het feit dat kandidaten die namens Forum voor Democratie op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staan, zeggen dat Baudet zich tijdens een etentje antisemitisch en racistisch heeft uitgelaten zegt Smolders: “Baudet heeft nooit antisemitische uitlatingen gedaan. Hij wordt door de media in een kwaad daglicht gezet, net als vroeger Pim Fortuyn.” Smolders was vroeger chauffeur van Fortuyn.

Het feit dat de Statenfractie van Forum autonoom verder gaat, zal dus geen gevolgen hebben voor het Brabantse provinciebestuur. De provinciale Forumleden hebben zich nooit iets gelegen laten liggen aan Thierry Baudet of de landelijke partijlijn. Ze hebben tot nu toe altijd autonoom geopereerd.

Forum had bij de provinciale verkiezingen in Brabant geen noemenswaardig eigen programma en deed niet mee aan verkiezingsdebatten. De fractie liftte mee op het succes dat Thierry Baudet had tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen.

'Op de winkel passen'

De Forum-gedeputeerden in Brabant zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor grond- en waterbeleid en energietransitie. Hoewel dat voor de toekomst twee belangrijke portefeuilles zijn, heeft de partij zich volgens sommige oppositiepartijen weg laten zetten met een pretpakket. Dat heeft er vooral mee te maken dat het beleid op die twee terreinen grotendeels is voorgekookt door de vorige (meer linkse) coalitie. Forum past volgens die oppositiepartijen vooral op de winkel.

Forum mocht wel twee kroonjuwelen inbrengen: kernenergie en het referendum. Dat zijn twee kwesties waar je je tot aan de volgende verkiezingen de tanden op stuk kunt bijten zonder dat ze veel veranderingen in Brabant teweeg zullen brengen.

Volgende verkiezingen

Coalitiepartners VVD, CDA en Lokaal Brabant zullen opgelucht ademhalen nu Forum in Brabant aan de buitenwacht nog eens duidelijk heeft gemaakt dat Baudet in de provinciale politiek geen rol zal spelen. Zij hoeven nu niet meer bij elke ongemakkelijke uitspraak van Thierry Baudet opzij te kijken naar hun Brabantse Forum-collega’s. Die kunnen blijven roepen dat ze autonoom zijn.

De oppositiepartijen zullen blijven vragen met wie ze nou eigenlijk van doen hebben.

Het wordt tot aan de volgende verkiezingen in 2023 vooral politiek interessant. Forum zelf zal de komende twee jaar een eigen smoel moeten krijgen als de peilingen de komende tijd in het nadeel van Baudet blijven wijzen en de partij in Brabant op eigen kracht aan de macht wil blijven. Dat wordt nog een hele uitdaging.

