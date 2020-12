Nick Viergever teleurgesteld over speelminuten bij PSV: ‘Werk hard om de trainer te overtuigen’

PSV'er Nick Viergever (foto: OrangePictures). vergroot

PSV’er Nick Viergever zal donderdag tegen Omonia Nicosia in de basis starten. Dat gaf trainer Roger Schmidt prijs tijdens het persmoment in aanloop naar de laatste groepswedstrijd in de Europa League. Zelf wist Viergever nog van niets. “Maar als ik hier bij de persconferentie aanschuif, is de kans wel groot dat ik ga spelen.”

En dat waarschijnlijk blijkt dus zeker te zijn. Even nadat Viergever de perskamer verliet om met de rechtenhouders te gaan praten, liet trainer Schmidt weten dat Viergever sowieso zal gaan starten, evenals Timo Baumgartl. Zij vormen donderdagavond het verdedigende centrum van de Eindhovense club, dat na de overwinning vorige week op Granada CF (0-1) al zeker is van de knock-outfase in de Europa League.

Viergever zelf wist woensdagmorgen nog niet dat hij gaat spelen. Roger Schmidt was duidelijk:

Voor Viergever zelf is het dit seizoen onder de nieuwe trainer Roger Schmidt even wennen. De afgelopen twee seizoen was de inmiddels 31-jarige Viergever een vaste basisklant bij PSV en speelde hij nagenoeg alle wedstrijden. Nu zit de verdediger meer op de bank dan hem lief is.

“Ik ben wel teleurgesteld dat ik tot nu toe weinig hebt gespeeld”, was Viergever eerlijk. “Dat heeft deels ook wel zijn redenen, doordat ik in de voorbereiding geblesseerd ben geraakt en ook nog corona hebt gehad. Maar ik ben nu weer helemaal fit, voel me goed en wil dolgraag mijn steentje bijdragen aan dit team. Ik ben een echte teamspeler en ik doe er alles aan en werk keihard om de trainer ervan te overtuigen dat ik moet spelen.”

Wat Viergever moet veranderen aan zijn spel om wél in de basis te komen, wilde of kon hij niet zeggen. “Dat moet je ook aan de trainer vragen. We hebben genoeg gesprekken daarover. Maar de afgelopen periode is ook persoonlijk niet een voordeel geweest. Ik ben een aantal dagen goed ziek geweest van het coronavirus, en voelde me daarna sneller moe op de trainingen en tijdens wedstrijden. Gelukkig ben ik daar nu vanaf. Ik ben er klaar voor om te spelen, maar de keuze is aan de trainer.”

Roger Schmidt is vooral blij dat hij nu Viergever speelminuten kan geven. “Wij hebben iedereen nodig. Dus ik hoop ook dat hij niet weggaat in de winterstop, maar bij ons blijft. Zijn seizoen is niet perfect, door zijn blessure en ziek zijn. En eerlijk gezegd staat de defensie met Teze en Boscagli goed."

"Het is daarom ook moeilijk voor Viergever om er tussen te komen", vervolgt Schmidt. Maar hij speelde wel goed toen hij in het veld stond. Ik ben blij met zijn houding en motivatie tijdens de trainingen en hij moet nu in topvorm komen en dan kan hij vechten voor zijn plek. En dan hebben we nodig: concurrentie. Dan wordt iedereen beter. Maar goed, de laatste maanden waren niet makkelijk voor hem, maar hij was altijd wel positief richting het team. Ik heb Viergever er heel graag bij.”

PSV speelt donderdagvond om 18:55 uur thuis tegen Omonia Nicosia. Bij winst hebben de Eindhovenaren nog kans om eerste te worden in de groep, maar daarvoor moet Granada punten verspelen tegen PAOK.

