Wensballonnen zijn populair, maar mag jij ze eigenlijk wel oplaten?

Er worden massaal wensballonnen gekocht in Brabant. Bij veel feestwinkels en webwinkels gaan ze als zoete broodjes over de toonbank. Toch mag je ze op veel plekken niet gebruiken. De helft van de gemeenten heeft het oplaten van ballonnen, en dus ook wensballonnen, verboden.

Ilse Schoenmakers & Joris van Duin Geschreven door

Voor wie de wensballon nog niet kent: hij komt oorspronkelijk uit China waar ze hem al zeker 2000 jaar de lucht in sturen. Hij is gemaakt van rijstpapier en wordt door een vuurtje omhoog geblazen. Op de ballon kan een wens geschreven worden. Eenmaal in de lucht heeft de ballon iets magisch en brengt hij geluk, zo is de gedachte.

Voor veel mensen is de wensballon een mooie vervanger voor knalvuurwerk en pijlen dat dit jaar niet afgestoken mag worden. Feest- en vuurwerkwinkels, waar de ballonnen verkocht worden, merken dat ze dit jaar veel sneller uitverkocht zijn dan voorgaande jaren. Volgens Toon van Beurden van de Fopsjop in Breda hebben de Brabanders behoefte aan een verzetje. Van Beurden: “Mensen willen ook wel symbolisch iets de lucht in laten gaan om het ellendige jaar af te sluiten.”

Verbod in helft van de gemeenten

Daarin schuilt voor velen een wettelijk gevaar. Steeds meer gemeenten kozen er afgelopen jaren voor het oplaten van ballonnen, waaronder wensballonnen, te verbieden. Uit een inventarisatie blijkt dat 30 van de 62 Brabantse gemeenten een verbod hebben vanwege vervuiling van de natuur en gevaar voor dieren.

Geen metaal in de wensballon

Aan wensballonnen kleeft verder een flink aantal regels. Zo mogen ze volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit geen metaal bevatten en moet het papier onbrandbaar zijn. Ook moet het vuur afgeschermd zijn. Landelijke gebruiksregels zijn er eigenlijk alleen als mensen van plan zijn ballonnen de lucht in te laten in de buurt van luchthavens. Maar bij veel vliegvelden zijn die regels weer verschillend.

Dieren- en natuurorganisaties maken zich zorgen en willen ballonnen zoveel mogelijk uitbannen. Vooral vogels hebben last van de ballonnen. Ze kunnen erin verstrikt raken en het vuur kan ook hun nesten verwoesten. Bij het Zundertse Vogelrevalidatiecentrum zien ze wat het zwerfafval van onder meer wensballonnen met de vogels doet.

Richtlijnen van de brandweer

Ook de brandweer hanteert eigen richtlijnen. In beginsel raadt die het gebruik van wensballonnen af. Het gaat tenslotte om vuur dat stuurloos de lucht in gaat en dat kan flinke gevolgen hebben. Zo brandde rond de afgelopen jaarwisseling een dierenverblijf in Duitsland af toen een wensballon erin terechtkwam. Dertig dieren, voornamelijk apen, kwamen om het leven.

De richtlijnen van de brandweer:

In een straal van 15 kilometer van een vliegveld is het verboden de ballonnen op te laten.

Laat ze niet op bij windkracht 2 of meer .

Laat ze niet op bij extreme droogte of bij mist .

Laat ze niet op bij hoge bomen of hoge gebouwen .

En er mag geen metaal in de ballon zitten .

Richtlijnen en verboden ten spijt: wensballonverkopers doen goede zaken. Zo biedt Van Beurden van de Fopsjop een alternatief aan: een biologisch afbreekbare variant. Zodat ook de natuur 2021 goed in vliegt.

