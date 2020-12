Dolly Parton schonk 1 miljoen voor coronavaccin van Brabantse virologe

Dolly Parton deed een flinke donatie voor het vaccin van Andrea (foto: Wikimedia/Andrea Pruijssers). vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook mooi en bijzonder nieuws was. Zo werd het veelbelovende Moderna-coronavaccin ontwikkeld door de Brabantse viroloog Andrea Pruijssers. Countrylegende Dolly Parton tastte diep in de buidel voor een stevige schenking.

Al in april, niet lang nadat het virus in Nederland in al zijn hevigheid uitbrak, was viroloog Andrea uit Waalwijk al heel hard aan het werk om een succesvol coronavaccin te ontwikkelen.

Zeven dagen per week, twaalf uur per dag werkte ze gestaag door in het laboratorium. "We zagen al eerder signalen dat het vaccin wel eens kon werken, maar nu we het in de laatste fase op grote schaal hebben getest, blijkt het echt aan te slaan", vertelt ze. "Het is een hele opluchting. En bijna 95 procent effectiviteit: het kan haast niet beter! Het werk is niet voor niets geweest”, zei Andrea in november.

"Ik ben blij dat ik anderen kan helpen.”

Eind november werd bekend dat de wereldberoemde Dolly Parton maar liefst één miljoen dollar (820.000 euro) doneerde voor de ontwikkeling van het vaccin door Andrea en haar collega’s. “Ik begrijp dat het een verschil heeft gemaakt. Ik ben blij dat ik anderen kan helpen”, zei Dolly in een reactie in een Amerikaanse talkshow. Andrea Pruijssers bedankte de zangeres op Twitter: "Dolly Parton, ik hoop dat ik je ooit een dikke knuffel mag geven, zodra het weer veilig is!"

Andrea is natuurlijk nog niet zo bekend als de legendarische Dolly, maar werd in 2020 wel wereldnieuws door haar grote inzet voor het vaccin. "Ik krijg berichtjes van mensen die schrijven: 'Wij zijn ook Brabanders en wij zijn zo trots op jou!' Ze sturen me zelfs foto's van bossen bloemen op. Dat is wel heel speciaal en hartverwarmend."

En Dolly Parton deelde nog meer positiviteit uit aan Brabanders. In oktober prees ze de dames van OG3NE de hemel in die haar hitnummer Jolene onlangs coverden. De cover ging daarna ook buiten Nederland viral.

