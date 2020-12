Pauline (24) gearresteerd na reeks autodiefstallen in India, agenten in coronaquarantaine

De jonge vrouw is op reis in India (foto: Pexels). vergroot

De 24-jarige Pauline uit Rosmalen is deze week gearresteerd in India, Ze zou een motor en auto’s hebben gestolen en daarmee aanrijdingen hebben veroorzaakt. Na haar arrestatie moest een deel van het politiekorps in quarantaine, omdat ze besmet was met het coronavirus. Dat schrijft de Telegraaf op basis van Indiase media.

Rebecca Seunis Geschreven door

Volgens Indiase media zou ze op een gestolen motor naar de stad Patan in het westen van India zijn gereden. Omdat haar benzine op was, zou ze daar een jeep hebben gestolen. De eigenaar van de jeep zou de politie hebben gewaarschuwd.

Daarna volgde een politieachtervolging van 35 kilometer. Tijdens die achtervolging zou de vrouw uit Rosmalen meerdere auto’s hebben geraakt, een geparkeerde auto hebben geramd en op een wegversmalling zijn gebotst. Daarna werd ze gearresteerd.

Na een nacht in de cel en een verhoor zou Pauline vrijwel meteen nóg een auto hebben gestolen, meldt de Hindustan Times. Inmiddels ligt de vrouw in het ziekenhuis, omdat ze positief werd getest op het coronavirus. Daardoor moest direct ook een deel van het plaatselijke politiekorps in quarantaine.

'Tasten in het duister'

De vader van Pauline zegt tegen De Telegraaf dat hij zich grote zorgen maakt. “We weten niet wat er is gebeurd, we hebben nog onvoldoende informatie. We tasten echt in het duister.”

De moeder van Pauline zegt tegen Omroep Brabant dat ze geen verdere informatie met de media wil delen. Ze wacht gezien de coronamaatregelen vanuit Nederland geduldig op verdere informatie.

