Voor het eerst een wachtlijst voor buurtbemiddeling: 'In coronatijd zijn buren dichterbij dan ooit'

Nu we allemaal meer thuis zijn, krijgen mensen ook steeds meer te maken met hun buren. Dat dat soms voor problemen zorgt, merkt ook de buurtbemiddeling van ContourdeTwern in Tilburg. “We bestaan al twintig jaar en hebben nu voor het eerst een echte wachtlijst”, aldus Janneke van Berkom-Quirijnen. Zo'n tachtig conflicten wachten nu op hulp van een buurtbemiddelaar.

Janneke coördineert met haar collega's een team van vijftig buurtbemiddelaars. Die vrijwilligers springen in de bres bij onenigheid tussen buren in Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle. Vooral in het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal aanvragen flink. “We moeten allemaal afstand nemen, maar als buren ben je dichterbij dan ooit.”

De buurtbemiddelaars gaan met zijn tweeën op bezoek bij buren om samen in gesprek te gaan over ergernissen. Door buren beter met elkaar te laten praten, proberen ze hen dichter bij elkaar te brengen. “De bemiddelaars zijn neutraal en nemen afstand van de beschuldiging. Er zitten altijd twee kanten aan een verhaal.”

“We zien geluidsoverlast in alle vormen. Bijvoorbeeld van dieren, kinderen of muziek.”

Buurtbemiddeling kan helpen om de druk van de ketel te halen. Rommel in een brandgang of meningsverschillen over de tuin kunnen een twistpunt zijn, maar geluidsoverlast staat toch wel op nummer één.

Janneke denkt terug aan een situatie eerder dit jaar, waarbij een ouder echtpaar en een jong gezin naast hen allebei veel thuis waren. “Het echtpaar hoorde de kinderen in huis rennen en ze werden gillend gek van de activiteit in de achtertuin. De man reageerde dan weer door op de muur te bonken.”

Door de coronaregels moesten de gesprekken daarover telefonisch gevoerd worden. “De bemiddelaars hebben de buren wensen laten opstellen en die hebben ze uitgewisseld.” Daardoor kunnen de huishoudens nu weer beter met elkaar omgaan. “De verwachtingen zijn nu helder. Het echtpaar weet wanneer ze met geluid rekening moeten houden.”

“Het is lastig om te vertellen dat je een wachttijd hebt.”

De vrijwilligers zijn blij dat ze niet stil hoefden te blijven zitten en dat ze telefonisch iets konden betekenen. Toch is het volgens Janneke niet ideaal. “Als je met elkaar om tafel zit, kan er meer verbinding ontstaan."

Door de wachtlijst proberen de coördinatoren bellers meteen al tips en adviezen te geven. "Daarmee kunnen ze zelf nog proberen om de boodschap op een andere manier over te brengen.” Wachtenden krijgen ook zoveel mogelijk telefonisch of online ondersteuning. “We blijven onze schouders eronder zetten.”

“Ook na drie of vier maanden kunnen we nog van betekenis zijn”, onderstreept Janneke. Haar team kreeg dit jaar zeker vijftig meer hulpvragen dan vorig jaar. Het toenemende aantal conflicten is zorgelijk, want nu buren moeten wachten op bemiddeling kunnen de gemoederen hoger oplopen. “Het lost zich meestal niet vanzelf op. Als mensen er echt samen niet uit komen dan kan de bom flink barsten, daar krijg je een onveiligere stad of dorp van.”

