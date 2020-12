Kat Rudy at de kerstversiering op en ging bijna dood

vergroot

Het komt rond de feestdagen steeds vaker voor: huisdieren die kerstversiering opeten. Dat is levensgevaarlijk, want het moet er vaak middels een operatie weer uit worden gehaald. Kat Rudy uit Vlijmen at kerstslingers en moest direct onder het mes. "Het was een levensgevaarlijk klusje", zegt dierenarts Rimi Koch. Na vijf dagen revalideren is het diertje weer thuis bij zijn baasje.

Ista van Galen Geschreven door

Rudy werd afgelopen week door zijn baasje naar Dierenkliniek Heusden & Altena in Vlijmen gebracht, omdat hij bleef braken. Dierenarts Rimi Koch voelde aan zijn buik en had direct door dat er iets mis was. "Hij had duidelijk pijn in zijn buik", weet Rimi. Het baasje van Rudy had hem geïnteresseerd bij de versiering van de kerstboom zien staan, dus die link werd al snel gelegd.

"We maakten röntgenfoto's en daarop was te zien dat zijn darm helemaal opgestroopt was om de slinger." Een levensgevaarlijke situatie, volgens Rimi. "Als je aan het draadje trekt, beschadig je de darm aan de binnenkant. Opereren was de enige optie om grote wonden te voorkomen. Anders was Rudy nu dood geweest. Ik heb de darm op vier plekken opengesneden om de slinger eruit te krijgen."

Zo zat de slinger in Rudy's darmen:

Wachten op privacy instellingen...

Na een operatie van twee uur moest Rudy een tijdje herstellen. Het diertje bleef vijf dagen in de dierenkliniek om te kijken of de darm niet zou gaan lekken "Hij lag aan het infuus en kreeg antibiotica en dwangvoeding. Zodra hij was aangesterkt, mocht het baasje langskomen. Alleen als die erbij was, wilde Rudy weer eten."

Gelukkig is het herstel goed verlopen en is Rudy weer thuis bij zijn baasje, die erg geschrokken was van de hele situatie. "Rudy heeft al drie keer gepoept, dus dat is goed", zegt Rimi. Eenmaal thuis ging hij wel meteen weer snuffelen aan de kerstversiering, dus die heeft het baasje maar snel weggehaald.

vergroot

Helaas komt het veel vaker voor dat huisdieren geopereerd moeten worden omdat ze voorwerpen hebben opgegeten. Vooral rond de feestdagen is er een toename te zien. "Laatst moest een collega nog een kerstslinger verwijderen bij een hond."

De dierenarts waarschuwt mensen daarom ook om op te letten met het ophangen van kerstversiering: "Als je ziet dat je dier er interesse in heeft kun je het beste ervoor zorgen dat die er niet bij kan. Maar ook kerstbomen zijn gevaarlijk: de naalden zijn gevaarlijk voor de darm en het water kan giftig zijn. Een kunstboom is dus ook een goede optie", weet Rimi.

De darmen van Rudy (foto: Dierenkliniek Heusden & Altena). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.