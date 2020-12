PSV-vrouwen maatje te klein voor FC Barcelona in Champions League: 1-4

PSV Vrouwen maatje te klein voor FC Barcelona (foto: OrangePictures). vergroot

De PSV-vrouwen zijn er niet in geslaagd om te stunten tegen FC Barcelona. Op De Herdgang in Eindhoven werd het 1-4 voor de Catalanen. Door deze uitslag lijkt de return van volgende week in Spanje slechts een formaliteit. De PSV-speelsters zullen vooral moeten leren van dit tweeluik.

Al voordat de bal rolde op het veld op de Herdgang was deze avond al historisch te noemen. De vrouwen van PSV speelden namelijk voor het eerst in de geschiedenis in de UEFA Women Champions League. Door het afgebroken seizoen door de pandemie, werd PSV als koploper in de competitie ingeschreven als Nederlandse deelnemer in de Champions League. Een primeur en een mooie uitdaging voor de club uit Eindhoven.

Maar na de loting eind november werd al direct duidelijk dat het avontuur in Europa van korte duur kon zijn. FC Barcelona, derde op de UEFA-ranking, was een van de beste teams die geloot kon worden. Vol goede moed en met bravoure stapten de speelsters van PSV het veld op, maar al na 3 minuut en 46 seconden lag de bal al in het netje. Barcelona domineerde van begin tot eind, waarbij PSV moest hopen op Spaanse fouten, maar kwamen er amper.

Al doende leert men

Het mooi avontuur is voor de PSV-vrouwen. Spelen tegen dit soort tegenstanders is nooit verkeerd en hier worden de speelsters van interim-trainer Rick de Rooij op den duur alleen maar beter van.

FC Barcelona heeft al veel meer ervaring in de benen op dit niveau (werd de afgelopen twee seizoenen in de halve finale en finale uitgeschakeld) en dat was te zien. De rust en het zelfvertrouwen waarmee de speelsters van Barca op het veld stonden viel van minuut één al op. Het dominante spel van de Catalanen viel ook op. PSV kon puur op de counter enigszins gevaar stichten, maar moest vooral tegenhouden.

Kort voor het laatste fluitsignaal scoorde Joëlle Smits nog voor PSV. Er werd hard gewerkt en gevochten om een beter resultaat uit het vuur te slepen. Het werd niet het debuut waarvan ze wellicht gedroomd of gehoopt hadden, maar er kan weer wel verder worden gebouwd.

Return formaliteit

Door de uitslag van woensdagavond lijkt de return volgende week in Spanje slechts een formaliteit. Gezien het krachtsverschil is de kans toch wel uiterst klein dat de speelsters van PSV dit nog gaan ombuigen. In Spanje zullen ze vooral weer meer ervaring opdoen.

