Maarten en Jens van Bureau 040 zijn nu ook tv-sterren: ‘Af en toe schrok ik van mezelf'

Het televisieprogramma Bureau 040 is al maanden een daverend succes. Vanavond is de allerlaatste aflevering te zien van het programma waarin het werk van de politie in Eindhoven gevolgd wordt. Agenten Maarten en Jens uit de serie zijn nu ook bekende Nederlanders.

“Via Instagram krijg ik veel verzoekjes van mensen die bijvoorbeeld voor een schoolopdracht met me in contact willen komen. En er zijn mensen die met ons op de foto willen. Verder krijgen we vooral veel positieve reacties en complimentjes”, zegt agent Maarten. “Oh en veel mensen die met agent Stijn in contact willen komen, haha. Die valt bij mensen in de smaak.”

Hij moest wel even wennen aan zichzelf op tv. “In het begin dacht ik echt: o god, moet heel Nederland die grafstem van mij nou aanhoren? Maar het is ook wel goed om jezelf terug te zien. Toen werd ik me pas bewust van mijn eigen bijdehante opmerkingen, daar schrok ik wel van”, vertelt de agent gekscherend.

Ook agent Jens moest enorm wennen aan zichzelf: “De eerste aflevering was echt heel raar. Dan denk je: klink ik zo?! Maar wij hebben ons laten zien zoals we ook echt zijn.” De reacties zijn dan ook heel positief. “Vooral in Eindhoven zeggen bewoners dat ze niet wisten dat wij zoveel voor onze kiezen kregen. Dus er is veel begrip en respect vanuit de Eindhovenaren.”

De politieagenten worden vaak herkend sinds het programma op televisie komt. “Zelfs met een mondkapje en een muts op zei een mevrouw laatst in de winkel dat ze me kende van het programma. Ze herkende me aan mijn stem", zegt Stijn.

De laatste aflevering van Bureau 040 is vanavond om halfnegen te zien op RTL4. Het is definitief de laatste keer dat je kunt meekijken met het werk van de Eindhovense politie. Na Amsterdam en Eindhoven is volgend jaar waarschijnlijk weer een andere stad aan de beurt.

