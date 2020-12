Man slaat op de vlucht na gewapende overval op flat in Uden

Een ongeveer 25-jarige man heeft woensdagavond rond zeven uur een gewapende overval gepleegd op een flatwoning aan het Oude Kerkpad in Uden. De dader ging er vandoor met enkele persoonlijke spullen van de bewoner. De bewoner raakte bij de overval niet gewond.

De overvaller is een getinte man, zo meldt de politie. Hij droeg een zwarte trainingsbroek en had een grijze muts op. Hij was woensdag al in het huis in Uden aanwezig toen hij volgens de politie op een bepaald moment een wapen trok. Nadat hij enkele persoonlijke spullen had buitgemaakt zette hij het op een lopen.