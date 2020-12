Man slaat op de vlucht na overval op flat in Uden

Een ongeveer 25-jarige man heeft woensdagavond een overval gepleegd op een flatwoning aan het Oude Kerkpad in Uden.

Het gaat om een getinte man, zo meldt de politie. Hij draagt een zwarte trainingsbroek en had een grijze muts op. De overvaller is op de vlucht geslagen. Of hij iets heeft buitgemaakt, is nog niet bekend.