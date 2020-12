Drie auto's botsen op bank op A58 bij Moergestel

Wachten op privacy instellingen... Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Drie auto's botsen op bankstel op A58

Drie auto's zijn woensdagavond laat op de A58 bij de afslag Moergestel op een bank, of wat daarvan over was, gebotst. Niemand raakte gewond, maar de auto's liepen wel behoorlijke schade op. Een automobilist had de bank iets na elf uur verloren en zou vervolgens zijn doorgereden.

Sandra Kagie Geschreven door

De bank lag net voor de afslag Moergestel, in de richting Eindhoven, op de snelweg.

Eén van de auto's belandde in een slip en kwam tegen de vangrail tot stilstand, de andere twee auto's reden over de brokstukken het meubel heen.

Geschrokken

De inzittenden van de auto's die schade opliepen schrokken behoorlijk. Twee auto's waren zo beschadigd dat ze moesten worden getakeld.

Een rijstrook van de A58 werd afgesloten voor verkeer.

Dat wat er over bleef van het bankstel (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.