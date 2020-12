School De Rooi Pannen in Tilburg beschoten, vier kogelinslagen in ruit

Er zaten vier kogelgaten in het raam(foto: Jeroen Stuve). vergroot

Een locatie van De Rooi Pannen aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg is beschoten. In een ruit zaten vier kogelinslagen en in het gebouw van de school heeft de politie meerdere kogelpunten gevonden.

Madhavi Raaijmakers & Sandra Kagie Geschreven door

Medewerkers van de school ontdekten de inslagen toen ze donderdagochtend aankwamen op hun werk. Behalve de inslagen in de ruit is er geen verdere schade.

Een lid van college van bestuur van de school vermoedt ook dat het gaat om kogelinslagen. Hij noemt het 'meer dan een kwajongensstreek'. Hij vermoedt dat het een en ander in de nacht van woensdag op donderdag is gebeurd. Er was toen niemand op school aanwezig.

Onderzoek

De inslagen zijn gevonden bij het gebouw van de opleiding vormgeving en het winkelcentrum De Rooi Pannen. De politie heeft het onderzoek buiten al afgerond en is met een speciale kruithond opzoek naar sporen.

De school blijft donderdag gewoon open.

De Rooi Pannen

De Rooi Pannen is een scholengemeenschap met vmbo- en mbo-opleidingen. De opleidingen specialiseren zich op het gebied van ondernemen, horeca, marketing en evenementen. Er zijn vestigingen van De Rooi Pannen in Breda, Tilburg en Eindhoven.

Het gaat om vier inslagen (foto: Agnes van der Straaten). vergroot

Foto: Agnes van der Straaten. vergroot

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. vergroot

