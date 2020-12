Man belandt met zijn auto in een sloot in Stevensbeek

De auto belandde in de sloot (foto: Saskia Kusters/SQ Vision). vergroot

Een man is donderdagmiddag met auto en al in de sloot beland op de Lindelaan in Stevensbeek. Volgens omstanders raakte hij lichtgewond en kon hij zelf naar de ambulance lopen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De automobilist schaafde eerst nog langs een boom voor hij in de sloot terecht kwam. Hij zou daarbij met zijn hoofd tegen de vooruit zijn gekomen. Er is dan ook een flinke barst in de voorruit te zien.

De man is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.

