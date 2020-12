Ambulance raakt op weg naar ongeluk vast in modder, boer met trekker schiet te hulp

Een tractor trok de ambulance uit de modder (foto: SQ Vision). vergroot

Een ambulance die donderdagmiddag op weg was naar een ongeluk in Gastel kwam vast te zitten in de modder. De ambulance kon pas bij de gewonde komen toen een tractor de wagen uit het slijk had getrokken.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het ongeluk gebeurde in het natuurgebied de Gastelse Heide. Een wandelaar en wielrenner botsten op elkaar. De wandelaar raakte gewond en er werd een ambulance ingeschakeld.

Trekker

De exacte locatie was lastig te vinden en tijdens het keren kwam de ambulance vast te zitten in de modder. Een boer uit de buurt schoot te hulp met zijn trekker.

Ziekenhuis

Nadat de ambulance zich op vaste grond bevond, kon de wagen zijn weg vervolgen naar het slachtoffer. De wandelaar is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

De wandelaar werd naar het ziekenhuis gebracht (foto: SQ Vision). vergroot

Foto: SQ Vision. vergroot

Foto: SQ Vision. vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.