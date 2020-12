Tientallen studenten krijgen buiten in de vrieskou les voor het goede doel

Studenten krijgen les in de buitenlucht voor het goede doel (foto: Omroep Brabant). vergroot

Michiel Michels is docent aan de Avans Hogeschool in Breda en viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum in het onderwijs. Hij viert het niet met een borrel of etentje, maar hij organiseert een lesdag in de buitenlucht om geld in te zamelen voor WarChild.

Tom Berkers Geschreven door

Studenten met dikke jassen, mutsen en een warme kop chocolademelk. Het is een bijzondere dag, want zij krijgen vandaag les in de buitenlucht. Michels kwam mede dankzij deze bijzondere tijd op dit idee. “Studenten hebben nu alle theorielessen online. Je mist het contact, maar anderzijds is het fantastisch dat zij nog onderwijs kunnen krijgen. Het is beter dan geen onderwijs, zoals elders in de wereld.”

Binnen opwarmen

Deze dag kunnen studenten van de opleidingen Chemie en Milieukunde toch fysiek les krijgen, maar dan in de koude buitenlucht. “Deze dag geef ik samen met drie collega’s verschillende lessen. Ik mocht vanmorgen starten, maar moest daarna toch echt even naar binnen om weer op te warmen. Een student maakte ook de grap dat hij het zo koud had, dat hij niet meer na kon denken.”

Voorafgaand aan de dag was Michels vastbesloten dat het door zou gaan. Hij heeft de slogan er zelfs naar gemaakt: “Hoe koud of nat het ook is, we zullen zeker lesgeven. Buiten les is beter dan geen les.”

In onderstaande video vertellen twee studenten over de bijzondere les in de buitenlucht:

Wachten op privacy instellingen...

Met de vraag of Michels nog vaker in de buitenlucht les gaat geven, moet hij toch even lachen: “In de zomer wilde ik al buiten lesgeven, maar dit is in de winter toch net iets anders om dagelijks te doen. Nu vind ik het wel grappig, maar ik denk dat je na een paar dagen er toch anders over denkt.”

De dag op zichzelf is natuurlijk al bijzonder, maar Michels wil natuurlijk met deze actie geld ophalen voor het goede doel. Momenteel staat de teller al over de 2500 euro. “Vandaag wordt symbolisch het huidige bedrag bekend gemaakt aan WarChild, maar je kunt nog langer doneren.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.