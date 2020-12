Het leukste nieuws van 2020 in de Goed Nieuwskalender

vergroot

Door de uitbraak van het coronavirus gaat 2020 de geschiedenisboeken in als een heftig en bewogen jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook mooi, vrolijk en leuk nieuws was. Daarom hebben we de Goed Nieuwskalender gemaakt.

Rebecca Seunis Geschreven door

Tot Nieuwjaar vind je hier elke dag om twaalf uur 's middags een nieuw, vrolijk verhaal uit het afgelopen jaar. Je kunt elke dag een vakje van de Goed Nieuwskalender openen. Zo gaan we hopelijk iets vrolijker het nieuwe jaar in.

Van huwelijksaanzoeken tot dierennieuws en van mensen die de liefde hebben gevonden tot muzikale hoogtepunten. Je ziet het dagelijks op web en app in de Goed Nieuwskalender.

