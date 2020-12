Vrouw zwaargewond na frontale botsing met tractor in Riethoven

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

Op de Schaisedijk in Riethoven is een vrouw donderdagavond met een tractor gebotst. De vrouw is frontaal op de tractor ingereden. Ze is zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

De brandweer heeft de vrouw uit de auto moeten halen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Bewoners of passanten hielpen mee om de plek van het ongeval af te sluiten en bij te schijnen met zaklampen.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.