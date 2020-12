PSV toch nog groepswinnaar in Europa League na overwinning op Omonia Nicosia

Donyell Malen scoorde opnieuw (foto: OrangePictures). vergroot

PSV is toch nog groepswinnaar geworden in de Europa League. De Eindhovenaren begonnen de avond als nummer twee, maar doordat ze zelf wisten te winnen van Omonia Nicosia (4-0) en koploper Granada bloedeloos gelijkspeelde tegen PAOK (0-0) eindigt PSV als nummer één in de groep. Dat heeft zo zijn (financiële) voordelen. En welke 5 zaken vielen er verder nog op in het Philips Stadion?

1. Goede avond

PSV beleefde een goede avond in het eigen Philips Stadion. Met de 4-0 zege tankte PSV toch wel wat vertrouwen voor de resterende wedstrijden tot aan de winterstop. Enige puntje van kritiek was dat PSV al voor rust naliet om de wedstrijd in het slot te gooien. Dat is toch al vaker voorgekomen dit seizoen, maar donderdagavond stelde de ploeg van trainer Roger Schmidt orde op zaken na rust. Basisdebutant Joël Piroe wist in de slotfase tweemaal te scoren, terwijl Denzel Dumfries al eerder PSV via de strafschopstip op 2-0 had gezet. Door het resultaat bij PAOK en Granada en de ruime eigen overwinning, zal de stemming positief zijn in Eindhoven.

2. Tandem Max-Malen

PSV had dus voor rust al met meer dan met 1-0 moeten gaan rusten, maar de eerste Eindhovense goal is toch het benoemen waard. Opnieuw was Donyell Malen de afmaker en opnieuw was linksback Philipp Max de aangever. Ook vorige week tegen Granada was de tandem Max-Malen succesvol en dat gebeurde dit seizoen nogal een paar keer. Max verzorgde vanavond al weer zijn achtste assist van dit seizoen en Malen, die zeer energiek was in de eerste helft, maakte alweer zijn 13e goal van het seizoen, waarvan 5 in de groepsfase van de Europa League.

3. Vele wisselingen

Waar trainer Roger Schmidt nog niet zo heel lang geleden maar liefst 8 wijzingen doorvoerde in zijn opstelling, was de Duitse oefenmeester donderdagavond wat minder rigoureuze met 5 wijzigingen. De trainer gaf een aantal spelers (o.a. Götze, Sangaré en Teze) rust en wisselde ook tijdens de rust weer driemaal om ook Philipp Max, Donyell Malen en Pablo Rosario te sparen. Schmidt geeft het telkens al aan dat hij voorzichtig moet zijn met zijn spelers en laat dat nu dus ook zien.

Het grootste gedeelte van de selectie heeft vanavond dus toch minuten gemaakt, maar ook de nodige rust gekregen. Enige smet op de avond was de ogenschijnlijke zware blessure die jongeling Richard Ledezma opliep in de beginfase van het duel, nadat hij verkeerd terecht kwam. Het is voor hem en PSV te hopen dat het meevalt.

4. Gedreven Mohamed Ihattaren

Hij zei het zelf al afgelopen zondag na SC Heerenveen – PSV, maar Mohamed Ihattaren lijkt steeds beter in zijn vel te zitten en gaat ook steeds beter spelen. Ook tegen Omonia Nicosia liet de jonge PSV-middenvelder zich bij vlagen van zijn positieve kant zien.

Ihattaren was dreigend, was constant aanspeelbaar en werkte hard, iets wat trainer Schmidt graag wil zien. Het enige waar het nog aan ontbreekt is een doelpunt of een assist. Dit gehele kalenderjaar staat Ihattaren nog ‘droog’: hij verzorgde nog geen enkele assist en scoorde nog een enkel doelpunt. Donderdagavond was hij er een aantal keren dichtbij, maar gezien de ontwikkeling die de 18-jarige Ihattaren op dit moment doormaakt, lijkt dat een kwestie van tijd dat hij wél op het scoreformulier staat.

Roger Schmidt was blij met hoe Ihattaren voor de dag kwam:

5. Financiële bijkomstigheid

Het was vooraf gezien een doel voor PSV om nog eerste te worden in Groep E. Daarvoor moesten de Eindhovenaren zelf winnen en hopen op puntverlies van Granada op bezoek bij PAOK. En dat gebeurde allebei, waardoor PSV een hoop voordelen kan opstrijken na vanavond. Zo ontloopt PSV tijdens de loting van aanstaande maandag grootmachten als Manchester United en Arsenal. Ook verdient PSV door de groepswinst ruim 1 miljoen euro extra en de overwinning van donderdagavond zorgt nog eens voor een slordige 500.000 euro extra aan inkomsten bij de Eindhovense club.

Roger Schmidt vindt dat PSV terecht groepshoofd is geworden: "Als je ziet hoe het team heeft gepresteerd, is dit gewoon verdiend."

PSV weet maandagmiddag (13:00 uur) wie na de winterstop de tegenstander is in de volgende ronde van de Europa League.

