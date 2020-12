Jongen (10) op de fiets aangereden door auto op kruispunt in Breda

Een kind van 10 is vrijdagochtend aangereden op de kruising van de Loevensteinstraat met de Zwijnsbergenstraat. Het kind was op de fiets en botste tegen een auto die het kruispunt overstak.

Waarschijnlijk is een van de twee door rood gereden, maar wie is niet duidelijk.

Met ambulance naar ziekenhuis

Het kind is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de jongen eraan toe is. De auto had vooral schade aan de voorruit en aan de zijkant van de wagen zat een deuk.