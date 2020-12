Oma Annie (90) heeft twee balletdansers gewonnen

Oma Annie van Bragt werd 90, maar kon door corona haar verjaardag niet vieren. Kleindochter Charlotte van Gils wilde er toch bij stilstaan en toen was daar ineens een prijsvraag van Theaters Tilburg. Je kon een theateroptreden thuis winnen. Het perfecte cadeau, vond de kleindochter en ze won. En dus kwamen er twee dansers van het Scapino Ballet optreden in de huiskamer van Oma Annie.

Theaters Tilburg is blij dat het zo toch iets bijzonders kan bieden. "Niemand kan naar het theater of niet meer dan dertig mensen", legt Anne Rosenau van het theater uit. "Wij dachten: dan brengen we het theater bij de mensen thuis."

Oma Annie was een van de gelukkigen. Het optreden van het Scapino Ballet is een onvergetelijk cadeau. En dat was ook de bedoeling, zegt kleindochter Charlotte. "90 jaar worden, is een heel bijzondere leeftijd. We moesten toch op een of andere manier laten merken dat we wel heel erg trots zijn."