Ook zwarte katten willen graag een baasje: 'Ze brengen echt geen ongeluk'

Er gaat een nieuwe actie van start waarin de Staatsloterij samen met dierenasiels aandacht vraagt voor asielkatten. En in het bijzonder voor zwarte katten. Sommige asielhouders merken dat de beestjes moeilijker aan een baasje komen.

De campagne voor asielkatten kwam op gang door de nieuwe reclame van de Staatsloterij. Daarin was te zien hoe het zwarte katje Frummel zijn baasje geluk bracht in plaats van ongeluk. Door heel Nederland worden nu posters verspreid waarop asielkatten staan die nog een thuis zoeken.

Rebecca Sarro werkt bij dierenasiel Hokazo in Uden en liet kater Basje poseren op de campagneposters. In haar asiel zitten op dit moment zeventig katten, waarvan er zeven zwart zijn. "We krijgen te horen dat de zwarte katten saai zijn en niet leuk overkomen op de foto", vertelt Rebecca. "Mensen hebben liever katjes met meer kleur."

"Mensen kunnen binnenkomen met een heel duidelijk idee over hoe hun kat er uit moet zien. Wij proberen echt te kijken of het karakter van de kat past bij het leven van het baasje. Je kan wel graag een bepaalde kleur kat willen, maar wat als die kat juist heel schuw is of heel wild? Dat is toch veel belangrijker dan hoe hij of zij er uitziet?"