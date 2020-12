Paard en ezel beleven wilde nacht op carpoolplaats bij de A2

Een paard en een ezel hebben samen een wilde nacht beleefd in Maarheeze. De twee zijn vrijdagochtend vroeg gevonden terwijl ze samen aan de wandel waren op de carpoolplaats aan de Ulkedonken bij de A2.

Eigenaar niet bekend

De dieren zijn ongetwijfeld bekenden van elkaar, maar waar ze precies vandaan komen is niet bekend. De politie is op zoek naar de eigenaar. Het stel is tijdelijk ondergebracht in een wei in de buurt.